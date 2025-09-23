Rize'de Çığ: Trovit Yaylası'nda Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Trovit Yaylası'nda çığ sonucu mahsur kalan 15 kişi, AFAD, Jandarma ve iş makinelerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 05:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 06:01
Olay ve Müdahale

Trovit Yaylasında dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle 15 kişi mahsur kaldı. Olay, Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda gerçekleşti.

Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonet, çığın etkisiyle uçurum kıyısında askıda kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma ve iş makineleri kısa sürede müdahaleye başladı. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.

