Rize'de En Güzel Atmacalar Yarıştı

Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması Coşkusu

Rize'de düzenlenen Atmaca Güzellik Yarışması, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilerek, atmaca tutkunları bir araya getirdi. Rize ve Artvin'den 17 atmaca severin katıldığı etkinlikte, birbirinden güzel atmacalar tatlı bir rekabete girişti.

Yarışma Kategorileri ve Değerlendirme Kriterleri

Yarışmada, kara, sarı, kızıl ve beyaz kategorilerinde yarışan atmacalar, podyuma sahipleriyle birlikte çıktı. Jüri üyeleri, atmacaların tüy rengi ve kafa yapıları gibi kriterleri değerlendirerek en güzel atmaca sahibini belirlemeye çalıştı.

Katılımcıların Duyguları ve Gelenek

Yarışmaya katılan Ahmet Salih, atmacanın kendileri için bir kültürel miras olduğuna vurgu yaparak, "Bize dededen ve babadan kalan bir kültür. Atmacayı seviyoruz. Bu kültürü yaşatmak istiyoruz," dedi. Mehmet Berber ise atmacaların kendileri için bir aşk olduğunu belirterek, "Bizim için bir hobidir. Atmaca benim yalnızlığımı alıyor," şeklinde konuştu.

Ödüller ve İlgi

Dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa ve hediye çeki verilirken, yarışmaya gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Atmaca meraklıları ve vatandaşlar, etkinliğe akın ederek bu renkli yarışmaya tanıklık ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'de "Atmaca Güzellik" yarışması gerçekleştirildi. Kentte bir AVM'de düzenlenen yarışmaya, Rize ve Artvin'den 17 atmaca tutkunu katıldı. Kara, sarı, kızıl ve beyaz kategorilerinde yarışan atmacalar, podyuma sahipleriyle çıktı.Yarışmada, jüri üyeleri, tüy rengi ve kafa yapılarını değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti.

Rize'de "Atmaca Güzellik" yarışması gerçekleştirildi. Kentte bir AVM'de düzenlenen yarışmaya, Rize ve Artvin'den 17 atmaca tutkunu katıldı. Kara, sarı, kızıl ve beyaz kategorilerinde yarışan atmacalar, podyuma sahipleriyle çıktı.Yarışmada, jüri üyeleri, tüy rengi ve kafa yapılarını değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti.