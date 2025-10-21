Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'

Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: 'Kendisini yetiştiren, temsil kabiliyeti yüksek bir gençlik geliyor'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye finalinde gençlerin artan motivasyonuna ve temsil gücüne dikkat çekti.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 30 binin üzerinde öğrenciyle etkileşim sağlandığını belirterek, bakanlığın her alanda gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Bakanlığın "gençlerin bakanlığı" olduğuna dair anlayışı koruduklarını ifade etti.

2002 yılına kadar Türkiye'de yalnızca 9 gençlik merkezi bulunduğunu hatırlatan Eminoğlu, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle 500'ün üzerinde 600'e yakın gençlik merkezinden bahsediyoruz." dedi. Gençlik kampları, üniversite genç ofisleri ve yurt kapasitesinin artarak 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Eminoğlu, bu yıl kamplarda 200 binin üzerinde öğrenci ağırladıklarını, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle ise şu ana kadar yaklaşık 80 bin genci Çanakkale'de misafir ettiklerini ve yıl sonuna kadar bu sayının 110 bine ulaşacağını kaydetti.

Yarışmayla ilgili olarak Eminoğlu, finalistlerin bugün belli olacağını belirterek, "Marifet iltifata tabidir, dolayısıyla bir ödül var günün sonunda. Bu çalışmalar, kaybedeni olmayan yarışmalar. Bütün öğrencilerimiz heyecan, motivasyon, azim ortaya koydular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi ve gençleri sonraki projelere davet etti.

Gençlerin "Z kuşağı" şeklinde sınıflandırılmaya çalışıldığına değinen Eminoğlu, "Gördüğümüz manzara çok güzel. Türkiye'nin dört bir tarafından gençlerimiz tabiri caizse gümbür gümbür geliyorlar. Heyecanı yüksek, motivasyonu yüksek, daha bilinçli, daha şuurlu, daha olaylara vakurlu şekilde yaklaşan bir gençlik geliyor. Kendisini yetiştiren, ulusal, uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek bir gençlik geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm birimlerdeki sorumluların gençliğe hizmet etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da yarışmanın önemine işaret ederek gençlerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Kim Bilir?" sloganıyla düzenlenen yarışmada lise kategorisinde Bursa Nilüfer Gençlik Merkezi'nden Alperen Şengül, Taha Ulu ve Gencay Genç'ten oluşan takım birinci oldu. Üniversite kategorisinde ise Balıkesir Sındırgı Gençlik Merkezi'nden Mustafa Yılmaz, Cemal Yılmaz ve Ali Aziz Durmuş'un yer aldığı takım birinci seçildi.

Dereceye giren öğrenciler yurt dışı gezisi ile ödüllendirildi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk ile diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

