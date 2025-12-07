Rize'de Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Araştırması Başladı

Rize'de sosyal medya bağımlılığı araştırması başlatıldı

Genç Düşünce Derneği, kentte yaşayan 18-30 yaş aralığındaki gençlerin sosyal medya bağımlılığını inceleyen bir araştırma başlattı. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destekleniyor.

Proje ve eğitim süreci

Wifisiz Hayat Mis Gibi Hayat adlı proje Rize'de uygulanmaya başladı. Projenin ilk aşamasında Çayeli ilçesinde düzenlenen Dijital Bağımlılıkla Mücadele Eğitmen Eğitimi gerçekleştirildi. Beş gün süren program boyunca katılımcılar sosyal medya bağımlılığına ilişkin atölye çalışmaları, çalıştaylar ve uzman seminerlerine katıldı.

Eğitim programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Taner Erol dijital çağda ikna süreçleri ve zihin yönetimi üzerine sunum yaptı. Öğr. Gör. Barış Tüzüner dijital toplumda gerçeklik algısının oluşumunu, Öğr. Gör. Mehmet Çakır dijital dünyada popüler kültürün etkilerini, Öğr. Gör. Süleyman Kandemir ise dijital dünyanın hukuki boyutlarını ele aldı.

Mehmet Özkan, Turkuvaz Medya bünyesindeki gazetecilik tecrübeleriyle sosyal medya okuryazarlığı ve bilinçli dijital kullanım konularında bilgi aktardı. Rize'de bir medya grubunun İmtiyaz Sahibi Aytekin Kalender, yerel medya perspektifinden dijitalleşme ve saha deneyimlerini paylaştı. Rize Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu Başkanı Vatan Karakaş ise sivil toplum ve gençlik çalışmalarının dijital dönüşümdeki rolüne değindi.

Temsilcilik ve saha çalışması

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar proje kapsamında temsilci olarak görevlendirildi. Temsilciler, sosyal medya bağımlılığına yönelik hazırlanan anketi Rize'de yaşayan 18-30 yaş aralığındaki gençlere uygulayacak ve saha verilerini derneğe ulaştırmayı hedefliyor.

Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle hazırlanacak rapor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Etik Kurulu'na sunulacak ve akademik çalışmalara kaynak oluşturacak.

Dernek başkanının değerlendirmesi

Genç Düşünce Derneği Başkanı Halil İbrahim Aydın projenin gerekliliğine dikkat çekti: Gençlerin dijitalleşme sürecinde karşılaştığı risklerin doğru analiz edilmesi ve bu alanda bilimsel temelli politikalar geliştirilmesi artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp zorunluluk hâline gelmiştir. Dernek olarak gençlik çalışmalarını yalnızca sosyal faaliyetlerle sınırlı görmüyor; gençlerin davranış, alışkanlık ve dijital etkileşim biçimlerine yönelik kapsamlı araştırmalar yapmayı görevimiz kabul ediyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz proje, gençlerin dijital mecralarla ilişkisini objektif verilerle ortaya koymayı ve elde edilen bulguları karar vericilerle paylaşarak çözüm odaklı bir yol haritası oluşturmayı hedeflemektedir. Gençlerin dijital dünyada karşılaştığı sorunları yalnızca bir bağımlılık meselesi olarak değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik ve kültürel boyutları olan çok yönlü bir konu olarak ele alıyoruz. Bu nedenle proje sürecinde hem akademik dünyadan hem de sahada aktif çalışan uzmanlardan destek alınması bizim için büyük önem taşımaktadır. Elde edeceğimiz verilerin hem yerel düzeyde hem de ulusal ölçekte gençlik alanında yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken gençlerin fikirlerini merkeze almaya, katılımcılığı ve iş birliğini ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Proje çıktılarının gençlerin dijital farkındalığını artırmanın yanı sıra ailelere, eğitim kurumlarına ve kamu karar vericilerine de yol gösterici olacağına inanıyoruz. Destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, projemizin gençlerimize ve ilimize değer katmasını temenni ediyorum.

PROJENİN İLK AŞAMASINDA ÇAYELİ İLÇESİNDE ‘DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTMEN EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ