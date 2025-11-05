Rize'de Hamsi 50 TL'ye Düştü: Tezgahlarda Bolluk

Rize'de hamsi kilogramı 50 TL'ye geriledi; balıkçılar bolluk ve kalite sayesinde esnaf ile tüketicilerin memnun olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:06
Balıkçılar ve vatandaş fiyatlardan memnun

Türkiye’nin en çok tüketilen balığı olan hamsinin kilogram fiyatı Rize’de tezgahlarda 50 TL’den alıcı buluyor. Vatandaşın sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, hem balıkçının hem de esnafın yüzünü güldürüyor.

Rize’de balıkçılar bu sezon hamside bolluk yaşandığını ve kalitenin yüksek olduğunu belirterek, ekonomiye de canlılık kattığını ifade etti.

Esnafın ve vatandaşın görüşleri

Kadir Ali Şimşek: "Şu anda halkımız hamsiyi 50 TL’den yiyebiliyor. Hamsinin fiyatı çok iyi durumda. Bu durum vatandaşımıza çok iyi yaradı. 2 kilogram hamsi ile birlikte 4-5 kişilik aile doyabiliyor. Bundan 1-2 ay öncesinde hamsi 100 TL ile 150 TL arasında satılıyordu. Rabbime şükürler olsun bize hamsiyi verdi. Allah eksikliğini göstermesin. Fakiri fukarası bu fiyattan yararlanıyor. Evine et alamayanlar oluyor. Bizim işlerimiz de iyi"

Hasan Kurt: "Hamsi fiyatları bu sene çok güzel. Palamut çıkmadı ama hamsi çok bol bu yıl. Şu anda 50 TL’ye satılıyor. Ben de 2 kilogram eve aldım. Tutanlardan Allah razı olsun"

Hatice Yıldırım: "Fiyatlar çok güzel, çok uygun. Hamsi hem taze hem de bol. Ben her zaman hamsi alırım. Bu yıl çok bereketli Allah daha da arttırsın. Hamsi milletin kavurmasıdır"

Hamsideki bu fiyat düşüşü, tüketicilere rahatlama sağlarken esnafın satışlarından memnuniyet duymasına yol açıyor.

