DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:18
Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli İlçesinde Trajik Heyelan Olayı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan felaketi, bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına yol açtı. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede, 6 katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesi kaydı.

Olayın Gelişimi

Olay anında bölgeye ihbar verilmesi üzerine, AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Toprağın kaydığı apartmanın giriş katında bulunan Yakup Bayraktar adlı vatandaş maalesef hayatını kaybetti. Diğer dört yaralının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yardım Ekipleri Sahada

Olay yerinde bulunan ekipler, apartmanda kalan diğer vatandaşların tahliye işlemlerini sürdürüyor. Sosyal dayanışma ve güvenlik amacıyla bölgedeki çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili...

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı. Olayın ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağda) ile Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi (ortada) açıklamalarda bulundu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili...

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı. Olayın ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağda) ile Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi (ortada) açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor
2
Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler
3
2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı
4
Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor
5
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor
6
Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor
7
Bahçeli'den Vurucu Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin Özüdür'

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı