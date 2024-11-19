Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli İlçesinde Trajik Heyelan Olayı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan felaketi, bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına yol açtı. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede, 6 katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesi kaydı.

Olayın Gelişimi

Olay anında bölgeye ihbar verilmesi üzerine, AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Toprağın kaydığı apartmanın giriş katında bulunan Yakup Bayraktar adlı vatandaş maalesef hayatını kaybetti. Diğer dört yaralının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yardım Ekipleri Sahada

Olay yerinde bulunan ekipler, apartmanda kalan diğer vatandaşların tahliye işlemlerini sürdürüyor. Sosyal dayanışma ve güvenlik amacıyla bölgedeki çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı. Olayın ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağda) ile Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi (ortada) açıklamalarda bulundu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı. Olayın ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağda) ile Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi (ortada) açıklamalarda bulundu.