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Rize'de Heyelan Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:15
Rize'de Heyelan Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'de Toprak Kayması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi, Eskipazar Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay, sabah saat 06.30-06.40 civarında meydana geldi ve 6 katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayması sonucu yaşandı.

Olay yerine derhal AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın giriş katında yaşayan Yakup Bayraktar hayatını kaybederken, yaralılar Çayeli'deki hastanelere kaldırıldı. İki yaralının ayakta tedavi edildiği, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Vali Baydaş'tan Açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaşanan heyelan hakkında bilgiler vererek, "Bu cadde üzerinde binaya bitişik evlerdeki, binalardaki daireleri boşaltıyoruz. Boşaltmaya başlattık. Heyalana maruz kalan binayı zaten boşaltmıştık," dedi.

Baydaş, devam eden yağışların toprak kaymasına neden olduğunu belirterek, "Ciddi de bir yağış devam ediyor. Meteoroloji uyarılarına göre, daha fazla yağmur bekleniyor. Vatandaşlarımızı, özellikle heyelan riski olan yerlerde dikkatli olmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi'nin Açıklamaları

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise, vefat eden vatandaş için baş sağlığı dileyerek, "Bizim en büyük üzen şey hemşehrimizin vefat etmesi ve yaralanmasıdır," dedi. Ayrıca, ekiplerin suyun yönünü başka bir alana yönlendirmeye çalıştığını aktardı.

Başkan, uzun süredir devam eden yağışların toprak üzerindeki etkilerini ve heyelan riskini dile getirerek, "Toprak suya doymuş durumda, bu nedenle tehlike devam ediyor. Depremler de toprakta hareketliliğe neden oldu. Yağmur, toprağın kayganlaşmasına yol açtı," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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