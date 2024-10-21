Rize'de Heyelan: İki Ev Toprak Altında Kaldı

Rize'de Heyelan Olayı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde aşırı yağışlar neticesinde gerçekleşen heyelan sonucunda iki ev toprak altında kaldı ve üç ev, risk nedeniyle tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Olayın Gelişimi

Derecik köyünde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması, boş olan iki evin toprak altında kalmasına sebep oldu ve riskli bölgelerde bulunan üç evin tahliyesini gerektirdi. Heyelan sonucu kapalı kalan köy yoluna ulaşmak isteyen vatandaşlar, alternatif güzergahlar kullanmak zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi.

Muhtarın Açıklamaları

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen heyelanın detaylarını paylaştı. Küçüksarı, toprak altında kalan evlerde kimsenin bulunmadığını belirterek, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Vali Baydaş'ın İncelemeleri

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Baydaş, Çayeli Kaymakam Vekili Hamza İnan, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan ve Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi'den gerekli bilgileri aldı.

Heyelan bölgesinde tahliye kararı alınan alanlar hakkında bilgi veren Baydaş, "Hoparlörlerden yapılan anonslarla Büyükköy beldesi ve Çayeli ilçesinde dereye yakın kısımlarda uyarılar yapıldı. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Heyelan riski, barajlanma sürecinin çözülmesi ile birlikte daha da artıyor," dedi.

Yağışlar ve Risk Uyarısı

Vali Baydaş, özellikle Fındıklı ilçesinde son 24 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, "Bugün ve yarın yağışlar devam edecek. Hemşehrilerimizi heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Toprak suya doyduğu için heyelan riski artmış durumda. Tedbir alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız. Bu süreçleri can kaybı yaşanmadan atlatmaya çalışıyoruz. Kentte bazı ilçelerde de heyelanlar meydana gelmiş durumda. Dikkatli olmalıyız," şeklinde konuştu.