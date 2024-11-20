DOLAR
34,47 0%
EURO
36,4 0,49%
ALTIN
2.909,94 0,29%
BITCOIN
3.218.069,21 -0,93%

Rize'de Heyelanda Hayatını Kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar, düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:57
Rize'de Heyelanda Hayatını Kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Rize'de Heyelanda Hayatını Kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçen gün meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar (35), son yolculuğuna uğurlandı. Bayraktar'ın cenazesi, Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen bir törenle defnedildi.

Törene, Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Baydaş, merhum Yakup Ali Bayraktar’ın babası Kazım Bayraktar ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Güzeltepe köyündeki mezarlığa defnedildi. Acılı anne Nurcan Bayraktar, evladının ardından gözyaşı dökerken, yakınları ise annesine teselli etmeye çalıştı.

Olay, ilçenin Eskipazar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kaydığı sırada meydana gelmişti. Heyelan sonucu Bayraktar hayatını kaybederken, olayda 4 kişinin de yaralandığı bildirilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın...

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi. Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törende Vali İhsan Selim Baydaş (sağda), Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar (solda) ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın...

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi. Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törende Vali İhsan Selim Baydaş (sağda), Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar (solda) ve yakınlarına taziyelerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İttifak Mesajı: Naylon İttifaklara Tepki!
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kararını Tasvip Etmiyoruz
3
Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız
5
İngiltere'de Müslümanların Üçte Biri Ülkeyi Terketmeyi Düşünüyor
6
İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi
7
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Eleştiriler

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek