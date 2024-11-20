Rize'de Heyelanda Hayatını Kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçen gün meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar (35), son yolculuğuna uğurlandı. Bayraktar'ın cenazesi, Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen bir törenle defnedildi.

Törene, Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Baydaş, merhum Yakup Ali Bayraktar’ın babası Kazım Bayraktar ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Güzeltepe köyündeki mezarlığa defnedildi. Acılı anne Nurcan Bayraktar, evladının ardından gözyaşı dökerken, yakınları ise annesine teselli etmeye çalıştı.

Olay, ilçenin Eskipazar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kaydığı sırada meydana gelmişti. Heyelan sonucu Bayraktar hayatını kaybederken, olayda 4 kişinin de yaralandığı bildirilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi. Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törende Vali İhsan Selim Baydaş (sağda), Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar (solda) ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi. Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törende Vali İhsan Selim Baydaş (sağda), Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar (solda) ve yakınlarına taziyelerini iletti.