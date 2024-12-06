DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

Rize'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Biryol yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:24
Rize'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde Korkunç Kaza

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, Ali Biryol isimli sürücü, şarampole yuvarlanan kamyonetinde hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Biryol’un kullandığı 35 BSK 787 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Biryol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, Rize'deki yolların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi ve daha dikkatli seyahat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı