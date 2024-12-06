Rize'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde Korkunç Kaza

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, Ali Biryol isimli sürücü, şarampole yuvarlanan kamyonetinde hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Biryol’un kullandığı 35 BSK 787 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Biryol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, Rize'deki yolların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi ve daha dikkatli seyahat edilmesi gerektiğini hatırlattı.