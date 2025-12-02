Rize'de Kamyonetin Uçuruma Düştüğü An Güvenlik Kamerasında

Rize'de kamyonetin uçuruma düşme anı kamerada

Alipaşa Mahallesi'ndeki kaza güvenlik kameralarıyla kaydedildi

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım günü meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol seviyesinin altında kalan terminal inşaatı boşluğuna düştü.

Kaza sonucu araç, yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa yuvarlandı. Kazadan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kazanın gelişimi bu kayıtlarda net olarak görüldü.

Olay yeri: Rize, Alipaşa Mahallesi

Tarih: 5 Kasım

Plaka: 53 DA 251

Sürücü: Ahmet Kalça

