Rize'de Kamyonetin Uçuruma Düştüğü An Güvenlik Kamerasında

Rize Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım'da 53 DA 251 plakalı kamyonetin uçuruma düştüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü Ahmet Kalça yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:11
Rize'de kamyonetin uçuruma düşme anı kamerada

Alipaşa Mahallesi'ndeki kaza güvenlik kameralarıyla kaydedildi

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım günü meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol seviyesinin altında kalan terminal inşaatı boşluğuna düştü.

Kaza sonucu araç, yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa yuvarlandı. Kazadan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kazanın gelişimi bu kayıtlarda net olarak görüldü.

Olay yeri: Rize, Alipaşa Mahallesi
Tarih: 5 Kasım
Plaka: 53 DA 251
Sürücü: Ahmet Kalça

