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Rize'de Kan Bağışçılarının Fidan Hediyesi

Türk Kızılayı, Rize'de kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı hediye etti. Kampanya ile sağlık ve doğa bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:21
Rize'de Kan Bağışçılarının Fidan Hediyesi

Rize'de Kan Bağışına Fidan Hediyesi

Rize'de, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi. Rize Şubesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "1 kan 5 fidan" kampanyası, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kan bağışında bulunan herkese 5 meyve fidanının hediye edildiği bu anlamlı etkinlikte, Kızılay Şube Başkanı Bahattin Karali, kan bağışının önemine dikkat çekti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkesi kan bağışı desteğine bekliyoruz. Kana ihtiyacı olan hastalarımız bizleri arıyor, biz de o kanı bulmak için çaba sarf ediyoruz. Kan vermek, sağlık açısından da büyük önem taşımaktadır," dedi.

Karali, bağış kampanyasının 15 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek, bu süre içerisinde 12 bin meyve fidanı dağıtmayı hedeflediklerini ekledi.

Kan Bağışının Önemi

Kampanyaya katılan Osman Kazancı, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Bu kanı herkesin vermesi lazım. Bir kan, bir can kurtarıyor," şeklinde yorumda bulundu.

Rize'de, Türk Kızılayına kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi. Türk Kızılay Rize...

Rize'de, Türk Kızılayına kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi. Türk Kızılay Rize Şubesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "1 kan 5 fidan" kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Rize'de, Türk Kızılayına kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi. Türk Kızılay Rize...

Rize'de, Türk Kızılayına kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi. Türk Kızılay Rize Şubesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "1 kan 5 fidan" kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

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