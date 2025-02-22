Rize'de Kar Engeline Rağmen Cenaze Defni Gerçekleşti

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan kar yağışı, Başköy köyündeki bir cenazeyi zor bir duruma soktu. Üç gündür süren kar sebebiyle ulaşıma kapanan köy, 88 yaşındaki Emine Sever'in vefatıyla yeniden gündeme geldi. Cenaze için köyün yolu kapalı olunca, yakınları durumu Pazar İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Yolun açılmasıyla birlikte cenaze nakil aracı, mahalleye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine, cenaze iş makinesinin kepçe kısmında taşınarak aracın yanına getirildi. Zorlu koşullara rağmen, Emine Sever'in cenazesi Başköy Camisi'ne ulaştırıldı.

Cenaze namazının ardından, aile kabristanına defnedilen Sever'in cenazesi için köy halkı bir araya geldi. Kar kütleleri arasında gerçekleşen bu defn, köyde dayanışma ruhunu da bir kez daha ortaya koydu.