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Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki yaylada mahsur kalan 6 kişi hızlıca kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:58
Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı

Rize'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Sırt ve Zizeni Yaylası'ndaki Durum

İlçeye bağlı Sırt Yaylası'ndan dönen beş kişi ve Zizeni Yaylası'nda bir çoban, koyun sürüsüyle birlikte kar yüzünden mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

Mahsur kalındığına dair yapılan ihbar sonrasında, İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle gerçekleştirilen yaklaşık üç saatlik bir çalışmaların ardından, yollar açılarak 6 kişinin ve sürünün ilçe merkezine güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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