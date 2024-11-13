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Rize'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Öksüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, Rize'deki trafik kazasında 42 günlük yaşam mücadelesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:32
Rize'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Öksüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Öksüz'ün Cenaze Töreni

Rize'deki bir trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

1 Ekim Salı günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana gelen kaza sonucunda hastaneye kaldırılan Öksüz, burada yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, Yeşildere Köyü Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze törenine Öksüz’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide düzenlenen törende, Öksüz’ün cenazesi için İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından, Mustafa Öksüz'ün naaşı, aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi. Gazinin vefatı, Rize’de derin bir üzüntü yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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