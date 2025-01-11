Rize'de Kız Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 6 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de, Fener Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurtlarında kalan 6 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olay, öğrencilere dışarıdan sipariş edilen yemeğin tüketilmesinin ardından ortaya çıktı.

Öğrenciler, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başlayarak 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. Yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencileri Rize Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelere devam ediyor.