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Rize'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sosyal Tesislere Girdi

Rize'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, sosyal tesisler binasına çarparak hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:11
Rize'de Kontrolden Çıkan Otomobil Sosyal Tesislere Girdi

Rize'de Trafik Kazası: Sosyal Tesis Hasar Gördü

Rize'de yaşanan bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil sosyal tesislere girdi ve bu durum binada hasara neden oldu. Kazanın meydana geldiği yer, Piriçelebi Mahallesi Atatürk Caddesi olarak kaydedildi.

Olayın Detayları

Öğrenilemeyen bir sürücü tarafından kullanılan 53 DA 700 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın üzerinden geçti ve 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin camını kırarak içeri girdi.

Polis ve Temizlik Çalışmaları

Olayın gerçekleşmesiyle birlikte durumu polis ekiplerine bildiren çevredekiler, hemen olay yerine intikal etti. Şans eseri kazada kimsenin yaralanmaması sevindirici bir durum olurken, otomobil ve sosyal tesiste hasar oluştu. Kaza sonrası aracın çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından, sosyal tesislerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay esnasında, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı kaydedildi. Çekilen görüntüler, olayın hızını ve etkisini gözler önüne seriyor.

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

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