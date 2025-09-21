Rize'de Koordinasyon Toplantısı: Uraloğlu ve Bak — Ayder'den 18 Tahliye, Can Kaybı Yok

Rize'de Koordinasyon Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize İl AFAD Müdürlüğü'ndeki Koordinasyon Toplantısı sonrası düzenledikleri basın toplantısında bölgedeki son durumu paylaştı.

Yağışın büyüklüğü ve etkileri

Bakan Uraloğlu, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de yaklaşık 48 saat süren yoğun yağış sürecine dikkat çekerek, bazı merkezlerde ölçülen yağış miktarlarını aktardı. Buna göre Çanakçıda 450 kilogram, Rize Taşköprü'de 356 kilogram, İkizdere Çağrankaya'da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü'nde 307 kilogram yağış gerçekleşti. Uraloğlu, bölgeye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram yağmur düştüğünü hatırlatarak, bazı noktaların normal yıllık ortalamaya oranla yüzde 15-20 civarında daha fazla yağış aldığını belirtti.

Tahliyeler, yaralı ve can kaybı bilgisi

Bakan, Ayder Yaylası'ndan aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşın tahliye edildiğini ve ihtiyaç halinde tahliyelerin sürdürüleceğini bildirdi. Bölgedeki çalışmalarda şu ana kadar can kaybı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, toplamda 5 yaralının bulunduğunu, bunların birinin taburcu edildiğini, diğer dört kişinin tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Saha çalışmaları ve kaynaklar

Sahada 1428 personel, 567 makine ve ekipman ile görev yapıldığını söyleyen Uraloğlu, bölgeye üç helikopter sevk edildiğini, gerekmesi halinde Sahil Güvenlik, jandarma ve Genelkurmay Başkanlığı unsurlarından iki helikopterin daha intikal edeceğini paylaştı. Ayrıca toplamda 70 vatandaşın kendi çağrıları üzerine güvenli bölgelere ulaştırıldığı ve 31 kapanan köy yolunun açıldığı, halihazırda iki köy yolu ve bir mahalle yolunun kapalı durumda olduğu belirtildi.

Hasar tespitleri ve mali destek

Uraloğlu, hasar tespit ekiplerinin yarından itibaren sahada olacağını ve vatandaşların ile kamunun uğradığı zararların belirleneceğini ifade etti. Acil durum için AFAD'dan 10 milyon lira ve 4 milyon lira sosyal yardım ödeneği olmak üzere toplam yaklaşık 14 milyon liralık nakit desteğin sağlandığını duyurdu.

Öne çıkan hasar noktaları ve ulaşım çalışmaları

En fazla hasarın Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahında olduğunu belirten Uraloğlu, Çamlıhemşin çıkışındaki Hala Tüneli inşaatı bölgesinde yoğun çalışmaların sürdüğünü ve sabaha kadar geçiş sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca bazı noktalar drone ve helikopterle görüntülenerek müdahale planları oluşturuldu.

Bakan Bak'tan mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sahada gece gündüz çalışan tüm ekipleri tebrik ederek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Bak, uyarı sistemine uyulmasının hayat kurtardığını belirterek, Ayder Yaylası'na en kısa sürede ulaşımın sağlanacağını ve vatandaşların güvenli şekilde tahliyesinin temin edileceğini söyledi.

Her iki bakan da sürece katkı veren kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti. Bölgedeki çalışmalara ekiplerin hasarlar giderilene kadar devam edeceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta) ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü'ndeki "Koordinasyon Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.