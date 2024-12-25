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Rize'de Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Dikkat Çekti

Rize'de bir öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde boğulma tehlikesinden kurtuldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:35
Rize'de Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Dikkat Çekti

Rize'de Boğulma Tehlikesi: Öğrenciyi Öğretmeni Kurtardı

Rize'de yaşanan olayda, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde bir öğrencinin nefes borusuna yemek kaçtı. Bu talihsiz durum, öğretmen Kahraman Bayraktar'ın迅速 müdahalesiyle son buldu.

Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Öğrencinin boğazına yemek kaçtığını fark eden Kahraman Bayraktar, hemen Heimlich manevrası yapmaya karar verdi. Müdahalesi sayesinde öğrencinin nefes alması sağlandı ve boğulma tehlikesi önlendi.

O anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu olay, öğretmenlerin acil durumlarda ne denli kritik bir rol oynayabileceklerinin canlı örneği oldu.

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