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Rize'de PTT Çalışanlarına Silahlı Saldırı: İki Ölü, Zanlı Yakalandı

Rize'de iki PTT çalışanının hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:57
Rize'de PTT Çalışanlarına Silahlı Saldırı: İki Ölü, Zanlı Yakalandı

Rize'de Silahlı Saldırı: İki PTT Çalışanı Hayatını Kaybetti

Rize'de, Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde meydana gelen silahlı saldırıda, iki çalışan hayatını kaybetti. Olay, 17.03 sularında yaşandı ve çalışanlardan Selim Okumuş ile Ömer Bayazıt silahla vuruldu.

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerinde bulundu. Ancak, yaralılar Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılmakla birlikte, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Valilik Açıklaması ve Soruşturma Süreci

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın usulsüz işlem talep eden bir kişi ile görevli personel arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Yaralı personeller hemen hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaçan Zanlı Yakalandı

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ardından emniyet ekipleri çalışmalarına hız verdi. Yapılan operasyon sonucunda zanlı V.K., Camiönü Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden PTT çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilemeyi unutmadı.

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