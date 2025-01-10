Rize'de PTT Çalışanlarının Ölümü, Konya ve Afyon'da Protesto Edildi

Rize'deki PTT çalışanları cinayetini protesto eden Konya ve Afyonkarahisar'daki çalışanlar, adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:10
Rize'de PTT Çalışanlarının Ölümü, Konya ve Afyon'da Protesto Edildi

Rize'de PTT Çalışanlarının Ölümü, Konya ve Afyon'da Protesto Edildi

Rize'de iki PTT çalışanının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Konya ve Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları tarafından protesto edildi. Konya'daki PTT Baş Müdürlüğü önünde bir araya gelen çalışanlar, yaşanan olaya büyük üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

Konya'daki protestoda Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Hakan Aydoğmuş, "Bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını ve bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Aydoğmuş, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının, vatandaşların yaşam hakkına saldırı olduğunu vurguladı.

Yapılan basın açıklamasının ardından, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt için dua edildi.

Afyonkarahisar'daki Protesto

Afyonkarahisar'da da Birlik Haber-Sen üyeleri, Sahipata Mahallesi'ndeki Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü önünde toplandı. Burada, Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Mehmet Saray, yaşanan bu vahim olayın herkesi derinden etkilediğini belirtti.

Saray, "Masumlara yönelik bu tür eylemlerin son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını" ifade ederek, kamu çalışanlarının can güvenliğinden endişe duymaması gerektiğini söyledi. Saray, "Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli ve birlik içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz" dedi.

Olayla İlgili Bilgiler

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde, 7 Ocak'ta Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt, silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybettiler. Olayın faali, kaçtıktan sonra bir binanın çatı katında yakalanmış ve Rize Adliyesi'nde "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklanmıştır.

Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek...

Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek için bir araya geldi.

Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek...

Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek için bir araya geldi.

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