Rize'de Sağanak Yağışın Etkileri

Rize'de Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Rize, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışlar sonucu çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyor. Yerel derelerin debisi yükselirken, caddelerde su birikintileri oluştu.

Toprak Kaymaları ve Su Baskınları

Şiddetli yağış nedeniyle Rize merkezine bağlı Kırklartepe köyünde derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca, Zincirliköprü köyünde meydana gelen toprak kaymaları, bölge halkını endişelendirdi.

Devam Eden Yağışlar ve Uyarılar

Yağışların devam ettiği kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rize'de yarın öğlene kadar gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.