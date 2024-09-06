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Rize'de Sel Felaketi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de aşırı yağış sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:20
Rize'de Sel Felaketi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de Sel Sonrası Kurtarma Çalışmaları Başladı

Rize'de meydana gelen sağanak yağış sonrası, köylerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, derelerin taşması neticesinde su basması ve toprak kayması gibi olumsuz durumların yaşandığı Kırklartepe ve Zincirliköprü köylerinde yoğun mesai harcıyor.

Bölgedeki Ekipler Hızla Faaliyete Geçti

Hasar tespit ve temizlik yapmak amacıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, heyelan sonucu kapanan Zincirliköprü köyü yolunu açma çalışmalarına da başladılar. Zincirliköprü Muhtarı İbrahim Yazıcı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün öğle saatlerinde başlayan o şiddetli yağmur, köyümüzde çeşitli sel ve heyelanların yaşanmasına neden oldu." dedi.

Köylülerden Acil Kurtarma Hikayeleri

Köy sakini Harun Kanbur, çay toplarken meydana gelen heyelan ile ilgili olarak, "Çay toplarken aniden patlak veren bu olayda toprak altında kalmaktan son anda kurtuldum. Yağmur o kadar şiddetliydi ki, aldığımız tedbirler sayesinde kurtulduk." şeklinde konuştu.

Diğer bir köy sakini Sakine Uzun ise, aşırı yağışların ortasında yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Çay toplarken aniden evimize dönme kararı aldık. Tam o sırada yolumuz çökmeye başladı ve sel tehlikesiyle karşı karşıya kaldık."

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları, yağmurun etkilerinin giderilmesi amacıyla devam ediyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana...

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

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