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Rize'de Sel ve Heyelan Riski Hakkında Rapor

Rize Valiliği, şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan olaylarını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:45
Rize'de Sel ve Heyelan Riski Hakkında Rapor

Rize'de Sel ve Heyelan Uyarısı

Rize Valiliği, il genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelanlar hakkında önemli bilgiler duyurdu.

Değerlendirme ve Tahliyeler

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca, ulaşıma kapalı iki köyde yol açma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Risk Analizleri ve Konut Durumu

AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen jeolojik etüt çalışmalarında 36 ayrı noktada toplam 42 konutun heyelan riski bakımından incelendiği belirtildi. İncelemeler sonucunda risk altında bulunan 15 konutun nakline karar verildi, 4 konut için de 3 adet afet önleyici istinat duvarı yapılması önerildi. İki konut ise kontrol etütleri programına alınarak detaylı değerlendirmeye tabi tutulacak.

Altyapı Çalışmaları ve Zarar Tespitleri

Altyapı onarımları kapsamında, Merkez, Çayeli, Derepazarı, İyidere ve Kalkandere ilçelerinde 95 noktada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Rize İl Defterdarlığı da, su baskını ve yıldırım düşmesi nedeniyle 5 konut ve işyeri için zarar tespit işlemlerine yönelmiş durumda. Ayrıca, Çayeli'nin Derecik köyünde yüksek gerilim hattı zarar gördü ve enerji, jeneratör yardımıyla sağlanıyor. Yüksek gerilim hattının onarımı için çalışmaların gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Tarımsal Zararlar ve Süreç

Son olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, selin etkilediği tarımsal ve hayvansal zararların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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