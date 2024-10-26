Rize'de Şiddetli Yağış Uyarısı: Riskler Arttı

Rize Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:17
Rize'de Şiddetli Yağış Uyarısı: Riskler Arttı

Rize Valiliğinden Önemli Uyarı

Rize Valiliği, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kaymalarının yaşanabileceği bölgelerle ilgili uyarılarda bulundu. Valilik, birçok alan için önlem alındığını açıkladı.

AFAD Koordinasyonunda Tahliyeler Yapıldı

Açıklamalara göre, Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde su baskını riski taşıyan bir evde yaşayan 5 kişilik aile, AFAD, jandarma, JAK ve AKUT ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. İçinde yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir vatandaşın da bulunduğu aile için hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Yağış Miktarı ve Alınan Önlemler

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağış kaydedilmiştir. Ayrıca, bazı yerlerde kar yağışı gözlemlenmiştir.

Yapılan değerlendirmelerde, Rize'deki hasar tespit çalışmalarına başlandığı ve şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Vatandaşların Dikkatine

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla dikkatli olmalarını vurguladı. Eğimli bölgelerde toprak kayması riski nedeniyle, buralarda yaşayanların güvenli alanlara geçmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, yüksek yerlerde çığ riski ve ulaşım kısıtlamaları olabileceği uyarısı yapıldı. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması ve Meteoroloji ile AFAD'ın duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir.

Rize Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskinin...

Rize Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskinin arttığını bildirdi. Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde su baskını riski altındaki bir konutta ikamet eden aralarında yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir vatandaşın da bulunduğu 5 kişilik aile, AFAD koordinasyonunda jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince tahliye edildi.

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