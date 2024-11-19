Rize'de Şiddetli Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu: 21 Köy Yolu Kapatıldı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar, il genelinde önemli olumsuzluklara yol açtı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar, bölgede heyelanları beraberinde getirdi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, heyelanların etkilediği alanlar arasında Merkez ilçede 5 köy, Pazar ilçesinde 8 köy, Çayeli ve Ardeşen ilçelerinde 3’er, Fındıklı ve İyidere ilçelerinde ise birer köy bulunuyor. Toplamda 21 köy yolunda ulaşım sorunları yaşanmakta.

Heyelanlı bölgelerdeki çalışmalara hızla başlayan İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesi ile ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek için seferber oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan oldu. İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı heyelanlı bölgelerde çalışma yürüttü.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan oldu. İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı heyelanlı bölgelerde çalışma yürüttü.