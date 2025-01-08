Rize'de Silahlı Saldırı: İki PTT Çalışanının Cenazesi Defnedildi

Rize'de Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden PTT Çalışanlarının Cenazesi

Rize'de gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren PTT çalışanları Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt toprağa verildi. Selim Okumuş için Hemşin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok yetkili de katıldı.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’un eşi Sevgi Okumuş ve diğer aile üyelerine baş sağlığı diledi. 49 yaşındaki Okumuş’un cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığı'na defnedildi.

Ömer Bayazıt İçin Tören Düzenlendi

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Bayazıt için ise Derepazarı Belediyesi önünde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Rize Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve diğer yetkililer katıldı.

44 yaşındaki Bayazıt’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mahallesi mezarlığı'na defnedildi. Bayazıt'ın kardeşi Selçuk Bayazıt'ın da aynı birimde çalıştığı öğrenildi.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.