Rize'de Takla Atan Otomobilde Ölümcül Kaza

Rize'de Fatal Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'de meydana gelen talihsiz bir kaza, otomobil sürücüsünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, Güneysu yönüne giden Mehmet Ali Tercan yönetimindeki 53 AB 422 plakalı otomobilin, önünde ilerleyen O.D. kontrolündeki 61 NL 112 plakalı cipe çarpmasının ardından bir aydınlatma direğine çarpması ile gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, kaza anının dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi.

Rize'de otomobilin cipe ve aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rize'de otomobilin cipe ve aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.