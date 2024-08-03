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Rize'de Taş Yüklü Kamyon Dereye Düştü

Rize'de bir kamyonun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:33
Rize'de Taş Yüklü Kamyon Dereye Düştü

Rize'de Kamyon Kazası: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Rize'nin Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyünde meydana gelen kazada, taş yüklü bir kamyon dereye düştü. Olayda sürücü Hakan K. yaralanırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye yuvarlandı. Olayla ilgili ihbarın yapılmasının ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Ekipler, kamyondan yaralı olarak çıkartılan Hakan K. için olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın görüntüleri ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

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