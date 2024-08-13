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Rize'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:03
Rize'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Rize'de Karton Yüklü Tırın Dorsesi Alev Alev Yandı

Rize'de bir tırın dorsesindeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki olayda, Giorgi Kedelidze isimli sürücünün yönetimindeki Gürcistan plakalı karton yüklü tır, Artvin yönüne seyir halindeyken alev aldı.

Yangının nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilirken, sürücü durumu fark ederek tırı yol kenarına park etti. Tırın dorsesindeki alevlerin büyümesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine ulaşan Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yangının, bölge trafiğinde geçici bir aksama yaratmasına neden olduğu öğrenildi.

Rize'de meydana gelen bu olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize...

Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

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