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Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı

Togg'un yeni rengi "Ayder" ile Rize'de sevinç patladı. Yerel yöneticiler ve halk bu ismi memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:36
Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı

Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un renklerinden birine "Ayder" isminin verilmesi Rize'de sevinçle karşılandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder yeşili Togg'un il ve bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Baydaş'tan Togg Övgüsü

Vali Baydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'u valilik makam aracı olarak da kullandığını ve 15 bin kilometreyi geçtiğini ifade ederek, "Bu araç gerçekten çok konforlu ve ben bir Türkiye projesi olarak görüyorum. Hepimizin gurur duyduğu eserlerden biri" dedi.

Elektrikli araç sürücülerine Togg'u tavsiye eden Baydaş, "Ayder yeşili Togg'un, ilimizi ve Ayder'imizi tanıtmada ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Herkese bu rengi kullanmayı öneriyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Çocukların Dikkatini Çekiyor

Vali Baydaş, okul ziyaretlerinde çocukların Togg'a büyük ilgi gösterdiğini de ifade ederek, "Gittiğim yerlerde çocukları araca bindirip gezdiriyorum. İnsanlar bu araca iftiharla bakıyor. Bu yerli aracın yıllardır beklenen özlemi giderdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı ve Esnafların Yorumları

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Togg'un renkleri arasında Ayder yeşilinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayder'in marka değeri, Türkiye'nin bir markası olan Togg'la arttı" ifadelerini kullandı.

Rize'de esnaflık yapan Temel Hacıömeroğlu da kendisinin Togg kullandığını belirterek, "Ayder yeşilini çok sevdim. Bu bizim markamız, bunu değerlendirmemiz lazım" dedi.

Togg, sosyal medya hesaplarından "T10X’in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz’in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" başlığı ile rengi tanıttı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini...

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren akıllı otomobil Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi, Rize'de sevinçle karşılandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini...

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren akıllı otomobil Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi, Rize'de sevinçle karşılandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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