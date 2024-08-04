Rize'de Uçuruma Devrilen Cipte Üzücü Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesindeki İncesu köyü yolunda meydana gelen bir kazada, bir cip uçuruma devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, F.B. yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen cipin, dengesini kaybederek yoldan çıktığı anda gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kazada sürücü F.B. ile kadın yolcu H.B. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.