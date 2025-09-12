Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltından 10 kişi tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:59
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı müdahale şeklinde gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Narkotik köpeği ve 63 personelin katıldığı operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzeme ve uyuşturucular

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda şu maddeler ve materyaller ele geçirildi: 379,47 gram bonzai ham maddesi, 22,13 gram metamfetamin, 19,33 gram esrar, 484 uyuşturucu hap ve kullanım aparatları; ayrıca 3 kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 büyük boy aseton maddesi bulundu.

Yapılan aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 55 tabanca fişeği ile ele geçirilen para miktarı 155 bin 740 lira, 32 dolar ve 20 avro olarak kaydedildi.

