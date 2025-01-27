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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve aparatlarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:47
Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Rize’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik olarak kent genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dikkat çekici bulgular elde edildi. Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyonla birlikte Rize'de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

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