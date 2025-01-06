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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Rize'de uyuşturucu ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:52
Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Rize'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda, şüphelilerin adresleri, üzerleri ve araçlarında bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyon, emniyet güçlerinin mücadele ettiği uyuşturucu ile ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Serbest Bırakılan Şüpheliler

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Rize'deki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede yerel güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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