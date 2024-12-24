Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu

Rize'de, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bir dönemde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Uyuşturucular

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ile birlikte 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretini engellemeyi amaçlıyor.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı ise mahkeme tarafından tutuklandı. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.