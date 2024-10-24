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Rize'de Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katıldığı tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:41
Rize'de Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Rize'de Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma Tatbikatı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Madenli beldesindeki bir maden sahasında, 43 personelin yer aldığı yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın Gerçekleştiği Alan

Tatbikat, Çayeli Bakır İşletmeleri sahasında, senaryo gereği maden içerisindeki bir yangının söndürülmesiyle başladı. Ayrıca, sığınma istasyonuna ulaşan yaralıların kurtarılması ve maden dışında meydana gelen bir trafik kazasında aracın içinde sıkışan bir kişinin kurtarılması operasyonları da gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Ortak Çalışma

Tatbikata, Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Derneği, Çayeli Belediyesi ve Rize Sağlık Müdürlüğü gibi farklı kuruluşlardan toplam 43 personel katıldı.

Raporlar ve İleriye Dönük Planlar

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, tatbikat sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda 4-5 tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Tatbikatın bir bölümü yer altında, bir bölümü ise yer üstünde yapıldı. Güreşçi, "Tatbikat güzel geçti. Ekipler koordineli bir şekilde çalıştılar," dedi.

Güvenlik Önlemleri ve Eğitim

Güreşçi, iş kazalarını önlemek için sürekli olarak tedbirler aldıklarını vurgularken, "Umarım böyle kötü bir olayla karşılaşmayız," ifadesini kullandı. Tatbikatı izleyen Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise, bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katılımıyla yangın söndürme ve arama...

Rize'nin Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katılımıyla yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı. İlçenin Madenli beldesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği madende meydana gelen yangın söndürüldü, sığınma istasyonuna ulaşan yaralılar ile maden dışında meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katılımıyla yangın söndürme ve arama...

Rize'nin Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katılımıyla yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı. İlçenin Madenli beldesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği madende meydana gelen yangın söndürüldü, sığınma istasyonuna ulaşan yaralılar ile maden dışında meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

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