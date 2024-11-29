Rize'de Yayaya Çarpan Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında

Rize'de Yayaya Çarpma Kazası Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Rize'nin Fener Mahallesi'nde meydana gelen kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dün akşam saatlerinde, Ümit B. (26) yönetimindeki 53 ABR 648 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Burcu R.'ye çarptı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca detaylı bir şekilde görüntülendi ve olayın oluş anı gözler önüne serildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.