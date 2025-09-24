Rize'de Yaylalara Helikopterle Erzak ve Yem Ulaştırıldı

Sel ve heyelan nedeniyle yollar kapanınca hava desteği sağlandı

Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı. Bölgedeki vatandaşlar ve hayvanları için acil yardım gerekliliği ortaya çıktı.

Yolları kapanan yaylalar arasında Avasor, Apivana, Samistal, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar bulunuyor.

Jandarma ekipleri, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle bölgeye giderek mahsur kalan vatandaşlara erzak, hayvanlar için ise yem ulaştırdı.

Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine yardımın hızlı biçimde ulaştırılmaya devam ettiğini bildirdi.