Rize'de Yıldırım Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'de Yıldırım Vakası

Rize'nin Kambursırt Mahallesi'nde meydana gelen yıldırım düşmesi olayında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Afgan uyruklu bir vatandaş ile Evren K adlı kişinin yakınına yıldırım isabet ederken, olay yerine acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yetkililer, durumun ciddiyetini fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını belirtti.

Yaralı ve Hayatını Kaybeden

Yapılan kontrollerde, Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı Evren K. Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı kişinin durumu hakkında bilgi alınmaya devam ediliyor.

Kimlik Tespiti Çalışmaları

Hayatını kaybeden kişinin üzerinde kimlik bulamadığından, yetkililerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.