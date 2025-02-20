Rize'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Rize'de kar nedeniyle eğitime 21 Şubat Cuma günü ara verildi. Valilik uyarısı ile güvenlik ön planda tutuldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:36
Rize'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Rize'de Eğitimde Kar Tatili!

Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, tüm eğitim kurumlarındaki eğitime yarın ara verildi. Valilikten gelen resmi açıklamaya göre, soğuk hava koşullarının sürmesinin yanı sıra oluşabilecek buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı önlem almak amacıyla, 21 Şubat Cuma günü eğitime bir günlük ara verildi.

Güvenlik Öncelikli

Rize Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini gözeterek bu kararı aldığını belirtirken, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli personel, 8 yaş altı çocukları bulunan anneler ve hamile çalışanlar için idari izin uygulanacağı açıklandı.

Vali’den Sosyal Medya Mesajı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa, "Bugün kar tatilinin keyfini nasıl çıkarıyorsunuz? Tatili verimli geçirmek için kitap okudunuz mu? Ailece vakit geçirmenin, sıcacık bir Rize çayı eşliğinde kitap okumanın tam zamanı. Okuduğunuz kitapların fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

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