Rize'de Yükseköğretimde Ayrımcılığın Önlenmesi Konferansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş himayesinde, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi" konferansı, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yanık: Eşitlik, insan onurunun güvencesidir

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, konferansta yaptığı konuşmada insan onurunu merkeze alan ve eşitlik ilkesini esas kabul eden bir anlayışla yükseköğretimde ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Yanık, insan hakkı kavramının özünün insan onuruna saygıdan doğduğunu belirterek, "Onur, insanın en temel varlık sebebi, bütün haklarında ortak paydasıdır. Bu hakların en temel güvencesi ise eşitlik ilkesidir." dedi.

Yanık, Anayasanın 10. maddesine atıfta bulunarak herkesin kanun önünde eşit olduğunu hatırlattı ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun ayrımcılıkla mücadelenin bir kamu yükümlülüğü haline geldiğini ifade etti.

Üniversitelerin, öğrencilerin kimliği, inancı, dili, ekonomik durumu veya sağlık koşullarına bakılmaksızın eşit erişim, eşit fırsat ve eşit saygı ilkelerini güçlendirecek adımlar atması gerektiğini söyleyen Yanık, gerçek eşitliğin farklı koşullardaki bireylere adil fırsatlar sunmak olduğunu belirtti: "Gerçek eşitlik, farklılıklara rağmen aynı onuru, aynı imkanı herkese tanıyabilmektir."

Konuşmasında 28 Şubat sürecine ilişkin anısını paylaşan Yanık, 1997 yılında avukatlık ruhsatı aldığı dönemi hatırlatarak başörtüsü nedeniyle sınavlara alınmayan öğrenciler için genç avukatlar olarak üniversite kapılarında nöbet tuttuklarını aktardı. Yanık, bu deneyimin ayrımcılıkla mücadelede kat edilen mesafenin önemini gösterdiğini söyledi ve "Geçtiğimiz 23 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de hak arama yollarının çeşitlendirilmesi noktasında çok önemli bir mesafe aldık." değerlendirmesini yaptı.

Kurumsal politikalar ve sıfır tolerans çağrısı

Yanık, ayrımcılıkla mücadelenin sadece bireysel başvurularla sınırlı kalmaması gerektiğini, üniversitelerde önleyici ve kurumsal politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Erişilebilir kampüsler, adil burs ve barınma imkanları, şeffaf ölçme değerlendirme süreçleri ve etkili başvuru mekanizmalarının her öğrencinin temel hakkı olduğunu belirtti.

"Eğitim hakkı, aynı zamanda insan onurunun korunması hakkıdır." diyen Yanık, yükseköğretimin bilgi üretim yeri olmasının yanı sıra eşitlik ve insan hakları bilincinin beslendiği bir kültür alanı olması gerektiğini vurguladı ve kurumlarda "sıfır tolerans" anlayışını güçlendirme çağrısı yaptı.

Mertoğlu: Ayrımcılık, toplumun geleceğini eksiltir

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, çalışmanın Rize'den başlayıp tüm ülkeye yayılacak olmasından gurur duyduğunu söyledi. Mertoğlu, eşitliğin yalnızca hukukta değil, insan onuruna dayanan toplumsal bir sözleşme olduğuna dikkat çekti ve hukukun hiçbir temelde ayrımcılığa izin vermediğini belirtti.

Mertoğlu, geçmişte eğitim hakkına yönelik uygulanan ayrımların toplumsal etkilerini anımsatarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan kararlarla başörtüsü yasağı ve katsayı adaletsizliği gibi engellerin kaldırıldığını, gençlerin kimlikleriyle barışık bir şekilde eğitimlerine döndüğünü ifade etti.

Konferansa; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, komisyon üyesi milletvekilleri, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Üyesi Dilek Ertürk, Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile öğrenciler katıldı.

Yanık, yasama, denetim ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Eşitlik yalnızca bir hukuk normu değil, toplumun vicdanıdır." mesajını paylaştı.

