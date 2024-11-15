Rize'deki Deprem Önemli Yapılarda Hasar Oluşturmadı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bilgileri paylaştı.

Rize bölgesinde yer alan havalimanı ve baraj gibi stratejik yapılarda hasar olmadığına dikkat çeken Altunışık, KTÜ merkezi olarak özel sensörlerle bölgedeki yapıların 7/24 izlenebildiğini belirtti. Altunışık, "Örneğin, Yusufeli Barajı, Deriner Barajı, Rize-Artvin Havalimanı, Yomra'daki yüksek katlı binalar ve Moloz'daki cami gibi birçok yapıyı izliyoruz," dedi.

Depremin ardından ekip olarak hızlı bir değerlendirme sürecine geçtiklerini ifade eden Altunışık, "Deprem öncesi ve sonrasında yapı sağlığında herhangi bir problem olmadığına, depremin bu bölgedeki stratejik yapılarda yapısal hasar oluşturmadığı ve güvenli bir şekilde kullanımına devam edilebileceğine karar verdik" dedi.

Ayrıca, Altunışık bazı yapılardaki değerlendirmelerin hızla devam ettiğini belirterek, "Otomatik bir şekilde değerlendirmelerimiz sürüyor, ama en azından ilk verileri paylaştık," diye ekledi. Prof. Dr. Altunışık, hazırlayacakları raporların ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacağını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık (sağda), Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ekibiyle birlikte araştırmalara başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık (sağda), Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ekibiyle birlikte araştırmalara başladı.