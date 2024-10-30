Rize'deki Heyelan İncelemesi: Vatandaşın Güvenliği Önde

Rize'deki Heyelan Sonrası İnceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 21 Ekim'de Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Derecik köyünde bulundu. Burada yapılan incelemelerde, heyelan nedeniyle bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Geçmiş Olaylar ve Yeni Önlemler

Karaloğlu, yaptığı açıklamada Rize'de daha önce yaşanan yağışların büyük etkisiyle oluşan heyelanın ciddiyetini vurguladı. 14 Ekim'den itibaren yağan yağışların, 21 Ekim'de meydana gelen heyelana sebep olduğunu belirtti. 14 gün içinde bölgede toplamda 537 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Güvenli Konut Yönetimi

Karaloğlu, afete maruz konutlar için yeni bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti: "Vatandaşa konut vermişiz ve evini yıkmamışız. Bundan sonra anahtarını teslim ederken afete maruz konutunu vatandaşla beraber yıkacağız" dedi. Bu yaklaşım ile vatandaşların konutlarının güvende olacağı sağlanacak.

Hazırlıklı Olmak

Karaloğlu, vatandaşların afet anında hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bundan sonraki yağışlarda da bölgede heyelanlar devam edebilir. Onun için vatandaşımızın sürekli teyakkuzda olması lazım" ifadesini kullandı.

Kapanan Yollar ve İyileştirme Süreci

Heyelan nedeniyle Derecik köy yolunun kapandığını belirten Karaloğlu, yolda yapılan çalışmalar sonrası trafiğin açılacağını bildirdi. Ayrıca, bölgede AFAD ve DSİ ile yapılan ortak çalışmalarla afet risklerini azaltmak için ciddi adımlar atıldığı ifade edildi.

İncelemeler sırasında, yerel yöneticiler ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle istişarelerde bulunan Karaloğlu, afet yönetimi sürecinin önemine de vurgu yaparak, devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 2), 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 2), 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde incelemelerde bulundu.