Rize’deki Heyelanda AFAD Gözetiminde Eşya Tahliyesi Başladı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan felaketi sonrası, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar AFAD ekipleri gözetiminde eşyalarını kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralanmıştı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde iki gün önce 6 katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayması sonucu güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Heyelan riski nedeniyle konutlarından tahliye edilen bina sakinleri, AFAD'ın koordinesinde ihtiyaç duydukları eşyalarını Çayeli Belediyesi itfaiye aracı yardımıyla dışarı çıkarıyor.

Çayeli Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üzücü bir olay yaşandığını ifade etti. İlk gün yağmur nedeniyle bölgeye müdahalede bulunamadıklarını dile getiren Çiftçi, “Havanın açmasını bekledik. Mevsim de yağışlı gidiyor. Birkaç gün sonra yine yağmur gözüküyor.” dedi.

Başkan Çiftçi, yağmur nedeniyle çalışma alanlarında daha dikkatli hareket ettiklerini aktararak, “Çalışma yaptığımız yerde yağmur daha büyük afeti tetikleyebilir. AFAD, toprak kaymasının olduğu bölgede yapacağımız çalışmalar öncesinde yağmur sularını drenaj edebilecek sistemler kurmaya başladı.” şeklinde konuştu.

Geleceğe Yönelik Önlemler

Başkan Çiftçi, geleceğe dönük olarak mühendis ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaların sürdüğünü ve “Yeniden aynı hadiselerin burada yaşanmaması için” neler yapılabileceği üzerinde durduklarını belirterek, “Binaların arkası çok dik olduğu için hemen oraya bir iş makinesi sokup çalışma yapmak kolay değil.” açıklamasında bulundu. Çiftçi, ayrıca yapılan çalışmaların heyelan riskini artırmaması adına titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında herhangi bir risk durumuna karşı, binaların tahliyesinin de gündeme gelebileceğini ifade eden Çiftçi, “Yaptığımız hamleler doğru hamleler olmalı.” dedi. Bu süreçte özellikle insan hayatını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri, evlerindeki eşyaları AFAD ekipleri gözetiminde çıkarıyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri, evlerindeki eşyaları AFAD ekipleri gözetiminde çıkarıyor.