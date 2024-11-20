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Rize'deki Heyelanda Yaralanan Zeki Ayran, Korkunç Anları Anlattı

Rize'deki heyelan felaketinde yaralanan Zeki Ayran, yaşadığı korku dolu anları paylaştı. 91 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:47
Rize'deki Heyelanda Yaralanan Zeki Ayran, Korkunç Anları Anlattı

Rize'de Heyelan Felaketi: Zeki Ayran Korkunç Anları Anlattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Zeki Ayran, yaşadığı felaketi gazetecilere anlattı.

''Heyelan Sırasında Uykudaydım''

Eskipazar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kaymasının ardından dairesine dolan toprak nedeniyle yaralanan iş makinesi operatörü Zeki Ayran, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ayran, heyelan anında uykuda olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımla çıktım. Duvarlar yıkılmış, odanın içine toprak girmişti" dedi. İlk defa böyle bir heyelanla karşılaştığını da ekleyen Ayran, "Daha önce sadece ufak tefek depremler yaşadık" diye konuştu.

Baba Hasan Ayran'ın Endişesi

Zeki Ayran’ın babası Hasan Ayran, oğlunun hastanede olduğunu öğrendiğinde köyde bulunduğunu ifade ederek, "Geldiğimde hastanedeydi. Allah beterinden korusun. Bir de bunu benim içime sorun" şeklinde duygularını aktardı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Olayda hayatını kaybeden Yakup Bayraktar dışında, yaralanan dört kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı zamanda, olay sonrasında risk nedeniyle konutlarından tahliye edilen 91 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin...

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin tedavisi devam ediyor. İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak dairesine dolması sonucu yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi süren iş makinesi operatörü Zeki Ayran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin...

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin tedavisi devam ediyor. İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak dairesine dolması sonucu yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi süren iş makinesi operatörü Zeki Ayran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

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