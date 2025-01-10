Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü Protesto Edildi

Rize'de iki PTT çalışanının silahlı öldürülmesi, Gümüşhane ve Giresun'da protesto edildi. Meslektaşları, şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:58
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü Protesto Edildi

Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümüne Tepkiler Büyüyor

Rize'de 7 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki PTT çalışanı, Gümüşhane ve Giresun'daki meslektaşları tarafından protesto edildi. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) üyeleri, Rize'deki saldırıyı basın toplantısıyla kınadı.

Gümüşhane'de Yaşananlar

Gümüşhane PTT Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri, İl Başkanı Yusuf Satılmış liderliğinde, Rize'deki olayın tüm kamu çalışanlarını derinden etkilediğini belirtti. Satılmış; "Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz,” dedi.

Şiddete karşı durulması gerektiğinin altını çizen Satılmış, kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin bir daha yaşanmaması için dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Giresun'da İfade Edilen Duygular

Giresun'daki protestoda, PTT Kargo Şubesi önünde toplanan Birlik Haber-Sen Giresun Şubesi üyeleri de yaşanan olayı kınadı. Şube Başkan Yardımcısı Ayşe Bayramoğlu, saldırıda hayatını kaybeden meslektaşlarına rahmet dileyerek, "Masum insanlara yönelik bu tür eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını" söyledi.

Bayramoğlu, "Bu olay, sadece PTT camiasının değil, toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşların yaşam ve hizmet alma hakkına yapılmış bir saldırıdır” dedi.

Protestoya; Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Birlik Haber-Sen Giresun Şube Başkanı Hasan Yücel, Diyanet-Sen Şube Başkanı Engin Öztürk ve birçok PTT çalışanı destek verdi.

Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Gümüşhane'de protesto edildi. Birlik Haberleşme ve...

Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Gümüşhane'de protesto edildi. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Gümüşhane Şubesi (Birlik Haber-Sen) üyeleri, Rize'de 7 Ocak'ta PTT şubesinde yaşanan silahlı saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadı.

Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Gümüşhane'de protesto edildi. Birlik Haberleşme ve...

Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Gümüşhane'de protesto edildi. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Gümüşhane Şubesi (Birlik Haber-Sen) üyeleri, Rize'de 7 Ocak'ta PTT şubesinde yaşanan silahlı saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadı.

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