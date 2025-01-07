Rize'deki Silahlı Saldırı: İki PTT Çalışanı Hayatını Kaybetti

Rize'de Silahlı Saldırı: İki PTT Çalışanı Hayatını Kaybetti

Rize'de iki PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

Bakan Tunç'tan Açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Bakan Tunç, "Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç ayrıca, "Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Rize'deki bu trajik olay, toplumda büyük bir üzüntü ve infial yaratırken, olayın detayları ve saldırının nedenleri merak konusu olmaya devam ediyor.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.