Rize Devlet Hastanesi Yangın Merdiveni Girişi Düzenlendi

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Rize Devlet Hastanesi'ndeki yangın merdiveninin girişi ile ilgili önemli bir düzeltme yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hastanenin yangın merdiven girişlerinin kontrol edildiği ve gerekli düzeltmenin ivedi bir şekilde hayata geçirildiği belirtildi.

Yangın Güvenliği Üzerine Sosyal Medya Tartışmaları

Son günlerde sosyal medyada, hastanedeki yangın merdivenlerine açılan kapıların plastikan kablo kanallarıyla kapatıldığını gösteren paylaşımlar gündeme gelmişti. Bu durum, yangın güvenliği açısından endişelere yol açmıştı. Ancak, şu anda yapılan gerekli düzenlemelerle birlikte bu sorun ortadan kaldırılmıştır.