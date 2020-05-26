Rize diken üstünde! Kente giden çay üreticilerinde korona tespit edildi

Yaşanan pandemi süreciyle seyahat kısıtlaması olan şehirlerden çıkışlarına özel izin verilen çay üreticileri Rize'ye giriş yaptıktan sonra dışardan gelen bazı çay üreticilerinde korona virüs tespit edildi.

7 BİN TEST YAPILDI , 10 POZİTİF VAKA BULUNDU

Rize Valisi Kemal Çeber, yapmış olduğu açıklamada,çay üreticisi olarak kente gelenlere 7 bin civarında test yapıldığını, 10 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı ;

"Şu ana kadar çay müstahsili olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık, 4 bin 500 kadarının sonucu geldi. 10 pozitif vakamız var." dedi

KENTE DIŞARDAN GİRENLER İZOLASYONDA

Diğer yandan Rize'ye dışardan giriş yapan üreticiler çay toplamaya başlamadan evvel evlerinde izolasyon sürecinde korona virüs testinden geçiyorlar.Pandemi ekibi ev ev dolaşıp il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 23:46